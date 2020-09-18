ЧП под Киевом: газопровод восстановили для транспортировки газа [ Редактировать ]
Газопровод под пгт Чабаны Киевской области, на котором произошла авария и разгерметизация, восстановлен для транспортировки газа. Критические последствия аварии на газопроводе ликвидировали 17 сентября.
Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.
Отмечается, что работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются.
"По состоянию на 7 часов 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа", - говорится в сообщении.
Напомним, 15 сентября около 00:20 возле пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла авария на газопроводе. В 1:10 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет.
Ранее сообщалось о том, что поврежденный газопровод удалось полностью восстановить.
по теме
Мешали отдыхать: в Белой Церкви пенсионер устроил стрельбу с балкона
Таким образом он пытался запугать и разогнать шумную компанию, которая мешала ему отдыхать
В Киеве мужчина зверски убил сына бутылкой
Киевлянин нанес сыну смертельные телесные повреждения
ЧП под Киевом: газопровод восстановили (фото)
Состояние ремонта позволяет говорить о ликвидации критических последствий аварии
Як формується "класична" платіжка за газ: інспекція роботи клієнтських центрів
Звідки беруться платіжки за блакитне паливо, хто їх формує перед тим як надіслати споживачам? І скільки на це витрачають грошей?
В США неизвестный расстрелял полицейских (видео)
Полицейские успели попросить о помощи по рации