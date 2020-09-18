Газопровод под пгт Чабаны Киевской области, на котором произошла авария и разгерметизация, восстановлен для транспортировки газа. Критические последствия аварии на газопроводе ликвидировали 17 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

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Отмечается, что работы по ликвидации последствий разгерметизации продолжаются.

"По состоянию на 7 часов 18 сентября газопровод восстановлен для транспортировки газа", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 сентября около 00:20 возле пгт Чабаны Киево-Святошинского района произошла авария на газопроводе. В 1:10 была перекрыта подача газа к газопроводу. Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось о том, что поврежденный газопровод удалось полностью восстановить.