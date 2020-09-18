Поліція знає адреси сміттярів, оскільки кожен відвідувач повинен зареєструватися на вході

У національному парку Бангкока придумали як боротися зі сміттям. Менеджери відсилають відходи додому тим, хто його викинув у невідповідному місці. Фото перших посилок із банками та обгортками опублікував на своїй сторінці міністр екології Таїланду.

До пакунку додають ввічливу записку "ви забули це в парку". Поліція знає адреси сміттярів, оскільки кожен відвідувач повинен зареєструватися на вході.

Посилки - спроба нагадати туристам, що порушення правил у заповіднику карається значним штрафом чи навіть арештом.