У Таїланді сміття з парку відправлятимуть власникм поштою [ Редактировать ]
У національному парку Бангкока придумали як боротися зі сміттям. Менеджери відсилають відходи додому тим, хто його викинув у невідповідному місці. Фото перших посилок із банками та обгортками опублікував на своїй сторінці міністр екології Таїланду.
До пакунку додають ввічливу записку "ви забули це в парку". Поліція знає адреси сміттярів, оскільки кожен відвідувач повинен зареєструватися на вході.
Посилки - спроба нагадати туристам, що порушення правил у заповіднику карається значним штрафом чи навіть арештом.
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