Дональд Трамп, Олександр Лукашенко і Володимир Путін отримали так звану Шнобелівську премію за реакцію на епідемію коронавірусу.

Жартівливу нагороду щорічно вручають в Гарвардському університеті за абсурдні наукові досягнення, цьогоріч церемонія пройшла онлайн.

На думку організаторів, політика президентів виявилася провальною і некомпетентною - мовляв вони показали, що можуть впливати на життя і смерть, сильніше ніж учені і лікарі, але в гіршу сторону.

Зокрема, президенти США, Бразилії, Білорусі та Росії неодноразово називали пандемією всього лише істерією.