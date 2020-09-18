Шнобелівська премія за реакцію на коронавірус відійшла презиеднтам [ Редактировать ]
Дональд Трамп, Олександр Лукашенко і Володимир Путін отримали так звану Шнобелівську премію за реакцію на епідемію коронавірусу.
Жартівливу нагороду щорічно вручають в Гарвардському університеті за абсурдні наукові досягнення, цьогоріч церемонія пройшла онлайн.
На думку організаторів, політика президентів виявилася провальною і некомпетентною - мовляв вони показали, що можуть впливати на життя і смерть, сильніше ніж учені і лікарі, але в гіршу сторону.
Зокрема, президенти США, Бразилії, Білорусі та Росії неодноразово називали пандемією всього лише істерією.
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