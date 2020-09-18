Секретарь СНБО Данилов должен уйти в отставку за разжигание религиозной розни и гонения на верующих [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с угрозами в адрес религиозных организаций, осуществляющих законную деятельность на территории Украины.
Секретарь Совета, возглавляемого Президентом Украины Владимиром Зеленским, предупредил о возможности уголовного преследования за участие в сугубо мирных мероприятиях: конференциях, круглых столах, международных форумах и крестных ходах. Оскорбительный, циничный и угрожающий тон чиновника, а также приводимая им аргументация не оставляют сомнений, что объектом гонений вновь избрана Украинская православная церковь - единственная каноническая православная церковь в Украине.
Мы хорошо помним, как при преступном попустительстве власти национал-радикалы нападали на священников и участников крестных ходов, забрасывали камнями иконы. Повторения этого Украинский народ не допустит! Заявления секретаря СНБО подтверждают, что Зеленский и его окружение идут по пути Порошенко не только в вопросе армии, дискриминации русского языка, но и в вопросе организации гонений на церковь и верующих.
Считаем преступные попытки окружения Зеленского развернуть кампанию травли единственной канонической православной церкви позором для Украинского государства, свидетельством возвращения к антинародной и антиконституционной политике режима Порошенко. Заявляем, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступит за сохранение конституционных религиозных свобод украинских граждан и встанет на защиту единственной канонической православной церкви в Украине.
Требуем немедленной отставки секретаря СНБО А. Данилова за вмешательство в дела церкви, превышение власти и использование своего положения для очередной попытки ограничения конституционных прав граждан, за разжигание религиозной розни и провоцирование гражданского конфликта. Если отставка Данилова не произойдет, это будет означать, что преследование по религиозным мотивам осуществляется по указанию Президента Украины В. Зеленского и он несет за это полную ответственность.
Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"
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