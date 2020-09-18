Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов выступил с угрозами в адрес религиозных организаций, осуществляющих законную деятельность на территории Украины.

Секретарь Совета, возглавляемого Президентом Украины Владимиром Зеленским, предупредил о возможности уголовного преследования за участие в сугубо мирных мероприятиях: конференциях, круглых столах, международных форумах и крестных ходах. Оскорбительный, циничный и угрожающий тон чиновника, а также приводимая им аргументация не оставляют сомнений, что объектом гонений вновь избрана Украинская православная церковь - единственная каноническая православная церковь в Украине.

Мы хорошо помним, как при преступном попустительстве власти национал-радикалы нападали на священников и участников крестных ходов, забрасывали камнями иконы. Повторения этого Украинский народ не допустит! Заявления секретаря СНБО подтверждают, что Зеленский и его окружение идут по пути Порошенко не только в вопросе армии, дискриминации русского языка, но и в вопросе организации гонений на церковь и верующих.

Считаем преступные попытки окружения Зеленского развернуть кампанию травли единственной канонической православной церкви позором для Украинского государства, свидетельством возвращения к антинародной и антиконституционной политике режима Порошенко. Заявляем, что партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" выступит за сохранение конституционных религиозных свобод украинских граждан и встанет на защиту единственной канонической православной церкви в Украине.

Требуем немедленной отставки секретаря СНБО А. Данилова за вмешательство в дела церкви, превышение власти и использование своего положения для очередной попытки ограничения конституционных прав граждан, за разжигание религиозной розни и провоцирование гражданского конфликта. Если отставка Данилова не произойдет, это будет означать, что преследование по религиозным мотивам осуществляется по указанию Президента Украины В. Зеленского и он несет за это полную ответственность.

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"