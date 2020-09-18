Очередной тупик в переговорах по Донбассу – показатель непоследовательности власти и ее страха перед радикалами. Об этом заявил Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко журналистам в кулуарах Верховной Рады.

Оппозиционный политик подчеркнул, что сейчас в переговорах Трехсторонней контактной группы наметился опасный тупик и под угрозой оказалась устойчивость перемирия.

Одной из причин этого он считает непоследовательность в действиях власти.

"Когда в Париже подписывали протокол о проведении выборов на неподконтрольных территориях с учетом "формулы Штайнмайера" и согласно Минским соглашениям, то это подразумевало, что проходят выборы, принимается закон об особом статусе и контроль над границей переходит к Украине практически в день выборов. Постановление, проголосованное Верховной Радой 15 июля, полностью противоречит достигнутому Зеленским в Париже. И это вызвало ступор в переговорах", - пояснил Юрий Бойко.

Народный депутат подчеркнул, что такая политика противоречит ожиданиям людей, для которых устойчивое перемирие было шансом на достижение устойчивого мира.

"Люди, которые шесть лет живут под обстрелами, хотят нормальной жизни, хотят, чтобы дети спокойно ходили в школы и садики, была работа, можно было спокойно засыпать и просыпаться без страха обстрелов и взрывов. Люди хотят не замороженного конфликта, а устойчивого мира", - сказал Юрий Бойко.Однако,

по словам Сопредседателя фракции оппозиционеров, действенных политических шагов к реализации устойчивого мира не видно ни у президента, ни у министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

"Мы откровенно говорим, что если не будет политической воли, если будет боязнь радикалов, которые пытаются своими действиями, своей воинствующей риторикой надавить на власть - движения вперед не будет. Сегодня именно украинский парламент должен играть более активную роль в мирном процессе и начать принимать законы, предусмотренные Минскими соглашениями. Фракция ОП-ЗЖ уже зарегистрировала пакет мирных законодательных инициатив. И Верховная Рада должна проявить политическую волю, перейти к их рассмотрению и сделать все возможное, чтобы в Украине наступил мир", - резюмировал Юрий Бойко.

18 сентября фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" зарегистрировала проект Постановления №4123 об обеспечении выборов в Донецкой и Луганской областях. Авторами проекта Постановления выступили Виктор Медведчук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович и другие народные депутаты фракции.