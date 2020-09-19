Украинским хирургам удалось вырезать суперопухоль [ Редактировать ]
Хирурги из больницы "Феофания" провели уникальную операцию, в ходе которой убрали из грудной клетки пациентки 4,5 килограммовую опухоль.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
66-лентяя пациентка получила бесплатное хирургическое лечение своего заболеваниия с использованием аппарата искусственного кровообращения ЭКМО, который заменяет функции легких и сердца.
Таких операций в мире делается не очень много. У пациентки дважды останавливалось сердце. Один сет (набор для поддержания) для ЭКМО стоит 100 000 гривен, а стоимость аппарата - шести с половиной миллионов гривен. Успешные ЭКМО проводились в кардиохирургии, в частности детской. А применение у пациентки с опухолью в легких - впервые в Украине.
Отмечается, что в октябре в клинике проведут оперативное вмешательство с использованием робота-хирурга американского производства.
Ранее мы писали, что медики из Днепра провели уникальную операцию по возвращению голоса. Вмешательство провели в областной детской больнице.
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