На Полтавщине злоумышленники сожгли храм (фото) [ Редактировать ]
В Полтавской области, в г. Хорол, неизвестные подожгли храм Православной церкви Украины. В результате пожара сгорели все иконы и священническое облачение. Об этом сообщает пресс-служба Харьковско-Полтавской епархий ПЦУ.
Помещение, в котором временно проводились богослужения Свято-Покровского прихода Харьковско-Полтавской епархии ПЦУ города Хорол, сожгли неизвестные злоумышленники
Стоит отметить, что в епархии призывают к принятию мер, а также там добавляют, что стараниям прихожан сейчас сооружается новый каменный храм.
Стены и крыша уже построены, осталось вставить окна и двери, залить пол и оштукатурить стены.
Напомним, ранее в Киев вспыхнул жилой дом, в результате чего погиб один человек.
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