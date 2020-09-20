Вице-премьер Узбекистана умер от коронавируса [ Редактировать ]
Вице-премьер-министр Узбекистана Уктам Барноев, курирующий развитие аграрного и продовольственного секторов, скончался от коронавируса. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на оперативный штаб при правительстве страны.
"Уктам Исаевич Барноев скончался сегодня в возрасте 56 лет от осложнений, вызванных коронавирусом", - рассказали в оперштабе.
О госпитализации члена правительства Узбекистанастало известно в конце июля. Сначала вице-премьер проходил лечение от COVID-19 в одной из частных клиник Ташкента, а затем - в Германии.
По последним данным, в Узбекистане подтверждено 51 235 случаев коронавируса, 429 человек скончались.
Ранее сообщалось, что от коронавируса умер экс-глава Одесской таможни.
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