На Майдане Незалежности в Киеве, 20 сентября, проходит "Марш за свободу Беларуси", участники которого хотят продемонстрировать солидарность с белорусами и поддержать весь народ Беларуси. Об этом сообщает "Укринформ".

По данным СМИ, возле посольства Беларуси в Киеве, участники акции намерены завязать на деревьях вокруг здания посольства красные и белые ленты, символизирующие бело-красно-белый флаг, который при президентстве Александре Лукашенко утратил официальный статус.

фото: ukrinform

В ходе митинга в центре Киева организаторы акции отметили, что украинцы едины в поддержке белорусской нации.

Украинцы едины в поддержке белорусской нации, представители которой пришли на помощь Украине в тяжелые времена во время событий Революции Достоинства и российско-украинской войны

Стоит отметить, что акция проходит с участием украинских и белорусских общественных активистов и организаций, а также простых граждан.

В руках участники держат белорусскую и украинскую национальную символику.

Как мы ранее сообщали, Центр Минска оцепили силовики и бронетехника, где запланирован традиционный для воскресенья марш оппозиции.

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