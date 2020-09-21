Без втрат і поранень минула попередня доба на фронті

Без втрат і поранень минула попередня доба на фронті. Зафіксоване одне порушення режиму тиші. Неподалік Новоолександрівки найманці атакували зі стрілецької зброї в бік українських позицій. Вогонь був неприцільним, тож відповіді наші воїни не надавали. Що зараз відбувається на передовій - розкаже Руслан Смєщук.

Луганська область, передові позиції поблизу селища Кримське. Тут окопи розташовані поряд із Сіверським Донцем найбільшою річкою регіону. Навкруги згарище, періодично спалахують сильні пожежі. А в окопах бойовиків іноді щось вибухає, розповідають вояки.

Федір, військовослужбовець Збройних сил України:

Бувають поодинокі взриви, пару раз чули вибухи на їхній стороні. Також підствольник пускали - теж взірвався в їхньому напрямку. Чи це було випадково, чи це було диверсійно - ми того не знаем.

Можливо, це інженерні боєприпаси. За їхньою допомогою можна швидко створити нові окопи та укріплення.

Проте в цілому зараз не стріляють. Тут на позиціях служить Максим. Хлопцю двадцять. На "нуль" він потрапив уже після початку цього незвично довгого перемир'я, до цього проходив навчання. Тож хоч бойового досвіду поки що немає, хлопець уже звик до армійського життя.

Максим, військовослужбовець Збройних сил України:

Спочатку не хотіли відпускати, але потім вже трохи успокоїлись я зараз головю тут, а не на гражданке, ні за чим не скучаю - мене все влаштовує.

Ну, а мотивація піти на війну в Максима проста: