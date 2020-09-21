Русскоязычные граждане Украины считают себя ущемленными в правах - Виктор Медведчук [ Редактировать ]
О том, что в Украине нарушаются права русскоязычных граждан, партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" говорит постоянно. Но несколько дней назад появилось дополнительное подтверждение того, что это действительно так, причем от тех, кто никогда особенно не выступал в защиту прав русскоязычных граждан.
10 сентября были обнародованы результаты социологического исследования, проведенного фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с социологической службой Центра Разумкова. Так, на вопрос: "По Вашему мнению, нарушаются ли в Украине права русскоязычных граждан?" - 36,4% опрошенных ответили, что "постоянно нарушаются" и "в отдельных случаях нарушаются".
Но если посмотреть, как распределились ответы по регионам, то мы увидим, что в западных регионах 15% опрошенных ответили, что "постоянно нарушаются" и "в отдельных случаях нарушаются" (это, согласитесь, все равно достаточно высокий показатель), тогда как на Юге и Востоке, где и проживает основная часть граждан, для которых русский язык является родным, таких было 60,9%.
Иными словами, русскоязычные граждане нашей страны считают себя ущемленными в правах. Именно поэтому партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" всегда боролась и будет бороться за их права, как и за права всех украинских граждан вне зависимости от того, какой язык для них является родным. Украина должна стать страной равных возможностей для всех, а не территорией ограничения конституционных гражданских и культурных прав.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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