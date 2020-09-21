Чиновники "Укрзалізниці" ховали хабарі в холодильнику [ Редактировать ]
Мільйони біля лимонів. Топ-чиновники "Укрзалізниці" ховали хабарі в холодильнику. Частину грошей разом із доказами корупційної схеми - СБУ виявила під час обшуків. За даними оперативників, посадовці за допомогою підконтрольної фірми-прокладки вивели в тінь 4 мільйони державних гривень.
Під час обшуків у Києві та Одесі правоохоронці знайшли більше мільйона гривень, оригінали печаток, чорну бухгалтерію та матеріали щодо листування фігурантів схеми.
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