Мільйони біля лимонів. Топ-чиновники "Укрзалізниці" ховали хабарі в холодильнику. Частину грошей разом із доказами корупційної схеми - СБУ виявила під час обшуків. За даними оперативників, посадовці за допомогою підконтрольної фірми-прокладки вивели в тінь 4 мільйони державних гривень.

Під час обшуків у Києві та Одесі правоохоронці знайшли більше мільйона гривень, оригінали печаток, чорну бухгалтерію та матеріали щодо листування фігурантів схеми.