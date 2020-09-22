Высший антикоррупционный суд Украины арестовал народного депутата Александра Юрченко на 2 месяца с возможностью выйти под залог в размере 3 млн 1656 грн. Об этом сообщил судья во время заседания, передает Украинская правда.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала ходатайство о содержании под стражей народного депутата "Слуги народа" Александра Юрченко, которого подозревают в получении взятки и торговле законопроектами, об этом сообщает Украинская правда.

"У правонарушения нет политических особенностей или иммунитетов, нет и точка. Общая цель - жесткая реакция на коррупцию во власти. С нарушителями закона разговор короткий. И мы с первого дня ее проводим в одном тоне - нулевая толерантность, но реакция генерального прокурора происходит на профессионально подготовленные материалы уголовного производства, которое предоставлено на изучение. Сейчас принимаются меры, по реализации этих решений", - отметила Генпрокурор.

Жесткая реакция генпрокурора, не может не радовать. После публикации пленок НАБУ стало известно, что Юрченко попал в ВР благодаря Андрею Холодову и является "его человеком", об этом ранее сообщал Главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Холодова не смутило уголовное прошлое будущего однопартийца. Хочется верить, что при принятии подобных решений народные избранники руководствуются исключительно интересами государства, а не собственной выгодой.

"Сам Холодов связи с Юрченко отрицает. Однако, судя по разговорам подозреваемых на видеозаписях и по реальному влиянию Холодова в Киеве и в Офисе президента, версия "сотрудничества" двух нардепов представляется вполне вероятной. Холодову принадлежит крупнейшая сеть киосков в Киеве по продаже сигарет. Юрченко за взятку в $13 тыс. внес правки в законопроект "Об управлении отходами", и просил у детектива НАБУ 3% доли в бизнесе – "кусок великого пірога", – заявил Бутусов.

По информации Центр Громадянського Представництва "Життя" НАБУ длительное время наблюдали за Александром Юрченко и имеют доказательства, которые подтверждают нехитрую «работу» народного депутата, который за счет лоббистов регистрировал их законопроекты.

Вместе с Андреем Холодовым именно Юрченко внес табачную правку в законопроект №1049, что вызвало международный скандал, а также убытки бюджета на 3 млрд грн. В итоге президент Украины Владимир Зеленский наложил на закон вето.

За эту правку против Юрченко и Андрея Холодова Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство в злоупотреблении властными полномочиями. Об этом сообщает "Радио Свобода". Журналисты установили, что Холодов через ряд подставных лиц и номинальных держателей связан с табачным бизнесом, а именно с розничной торговлей сигаретами в киосках, и оптовыми поставками табачных изделий в точки продаж. Таким образом, авторы материала пришли к выводу, что, лоббируя в Верховной Раде правку, которая увеличивает заработки для розничных торговцев табаком, Андрей Холодов отстаивал свои же интересы.

В НАБУ сообщили, что в отношении депутата открыли уголовное производство по статье о «законченном покушении на совершение преступления в виде злоупотребления властью или служебным положением».

"Мы призываем народных депутатов в принятии своих решений руководствоваться исключительно национальными интересами", - подытожили в Центр Громадянського Представництва "Життя" .

Вчера стало известно, что суд арестовал с возможностью выйти под залог подозреваемого во взяточничестве нардепа Александра Юрченко. Об этом сообщает Украинская правда.

"Выбрана мера пресечения в виде содержания под стражей в виде залога в размере 3 млн 1656 грн.», - отметил судья.

Юрченко будет находится под стражей до 9 ноября. В случае внесения залога он должен будет носить электронный браслет, сдать загранпаспорт и сообщать об изменении места жительства.