Известная певица Светлана Лобода, которая недавно похвасталась длинными ногами в купальнике, показала поклонникам новое фото. Соответствующую публикацию артистка сделала в своем Instagram.

На снимке Света позирует в кожаной куртке оверсайз. Дополнил образ яркий макияж.

"Удача благоволит смелым. Дождь очистил мои мысли и дал мне силы на новые свершения", - подписала публикацию артистка.

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