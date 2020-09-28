26 сентября умер экс-глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Иван Салий. Об этом сообщил сын политика Константин изданию "Гордон".

Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

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Дата похорон пока не сообщается.

Иван Салий ушел из жизни в возрасте 76 лет. С 20 марта 1992 года по 12 апреля 1993 года он был первым председателем КГГА.

Впоследствии дважды занимал должность заместителя главы КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, а также депутатом Верховной Рады I и III созывов.

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