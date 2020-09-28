Умер экс-глава КГГА [ Редактировать ]
26 сентября умер экс-глава Киевской городской государственной администрации (КГГА) Иван Салий. Об этом сообщил сын политика Константин изданию "Гордон".
Причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Дата похорон пока не сообщается.
Иван Салий ушел из жизни в возрасте 76 лет. С 20 марта 1992 года по 12 апреля 1993 года он был первым председателем КГГА.
Впоследствии дважды занимал должность заместителя главы КГГА, был заместителем министра транспорта Украины, а также депутатом Верховной Рады I и III созывов.
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