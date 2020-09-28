В Киевской области напали на предпринимателя. Двое мужчин украли из авто 200 тысяч долларов и скрылись в неизвестном направлении. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

37-летний киевлянин вместе со своим подельником напали на жителя одного из сел Обуховского района. Злоумышленники встретили его на дороге, сделав видимость, что ремонтируют автомобиль.

Когда мужчина предложил им помощь, они выстрелили в него, однако пуля попала в автомобиль.

После этого злоумышленники с похищенными наличными исчезли в неизвестном направлении. Разоблачили их оперативники Управления уголовного розыска полиции Киевщины совместно с работниками Обуховского отдела полиции и Службы безопасности Украины. Силовую поддержку осуществляли бойцы КОРД.

Отмечается, что при проведении неотложных следственных действий на месте совершения преступления, обыска машины злоумышленников и по адресам проживания подозреваемых, правоохранители обнаружили и изъяли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, кастет, мобильные терминалы, банковские карточки, пакеты с деньгами, пластиковую маску.

По данному факту открыто уголовное производство по части 3 статьи 187 Уголовного кодекса Украины. Полицейские проверяют подозреваемых на причастность к совершению других подобных преступлений.

Ранее сообщалось, что под Днепром пенсионер застрелил предпринимателя.