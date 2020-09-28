Украинское посольство обратилось к украинцам с просьбой воздержаться от поездок в Армению. Вместе с тем, посольство призывает не посещать Нагорный Карабах.

Об этом сообщили в пресс-службе посольства.

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Ведомство, в частности, призывает украинцев, которые уже там находятся, не посещать участки, приближенные к армяно-азербайджанской границе.

"В связи с обострением военного конфликта между Арменией и Азербайджаном, посольство Украины в Республике Армения рекомендует временно воздержаться от поездок в Армению", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Армения заявила о подготовке к долгосрочной войне.

Также мы писали о том, что в Азербайджане назвали конфликт с Арменией отечественной войной.