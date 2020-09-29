ОПЗЖ будет жестко противостоять попыткам фальсификаций местных выборов. Об этом Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник, 29 сентября.

Он отметил, что все идет к тому, что нынешние местные выборы станут самыми грязными в истории Украины.

Первым шагом к масштабным фальсификациям стала отмена выборов в 18 ОТГ Донбасса. "Фальсификации уже начались. Спусковым крючком этого процесса стало решение ЦИК от 8 августа, когда на базе фальшивых справок глав Донецкой и Луганской ВГА в абсолютно мирных ОТГ Донбасса отменили выборы. Я не могу представить, что это произошло без ведома президента. А это является свидетельством того, что власть сознательно идет на нарушение закона", – сказал Юрий Бойко.

По его словам, сейчас оппозиционеры сталкиваются с целым рядом попыток помешать нормальному избирательному процессу. "Без каких-либо законных оснований срывают утверждение списков от ОП-ЗЖ, создаются "клоны" кандидатов-оппозиционеров. На Донбассе, в Мангушском районе, появляются "политические туристы" – в виде бойцов различных парамилитарных структур и воинских подразделений, задача которых – изменить избирательную карту района. И таким образом повлиять на результат волеизъявления, где провластные кандидаты не имеют никаких шансов", – отметил Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Юрий Бойко подчеркнул, что попытка лишить людей возможности честно избрать местную власть – это очень позорная и опасная ситуация.

"Такого никогда не было в истории Украины. Тот беспредел, который сегодня устраивает власть, – это губительный и опасный путь. Наша сегодняшняя задача, и я обращаюсь ко всем политическим силам, – обеспечить честный и прозрачный избирательный процесс. "Оппозиционная платформа - За жизнь" не позволит фальсификаторам исказить выбор людей. Мы не допустим, чтобы нечистые на руку политики повели Украину путем хаоса и социальных потрясений", – акцентировал Сопредседатель партии.