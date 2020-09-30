На Запоріжжі школяр вчинив смертельну ДТП: чи буде покарання? [ Редактировать ]
На Запоріжжі 15-тирічний підліток за кермом позашляховика вчинив смертельну ДТП. Загинули троє людей. Усі вони були пасажирами. Врятуватися вдалось лише кермувальнику та його товаришу, який сидів поруч. Більше подробиць - знає Сергій Бордюжа.
Очевидці кажуть: трагедія сталася, щойно стемніло. Позашляховик мчав центральною вулицею міста Пологи. В якусь мить водій втратив керування й авто почало кидати з боку на бік. Доки воно не влетіло в дерево. Пан Геннадій, який одним із перших прибіг на місце автотрощі, навіть не підозрював, що в машині перебував і його внук.
Геннадій Павловський, житель міста Пологи:
Ну шо, машина лежала перевернута. Отут, на цьому місці МЧСівська машина стояла. 15,5 років. І всьо життя.
В автівці було п'ятеро. Троє 15-тирічних підлітків та двоє чоловіків. Дорослі та один підліток, котрі сиділи на задньому сидінні позашляховика, загинули на місці. Як з'ясувалося, один із них - батько, який і посадив за кермо власної машини неповнолітнього сина. Горе-водій та його друг, які їхали спереду - вціліли. Їхньому життю нічого не загрожує, кажуть медики.
Володимир Міщенко, лікар-травматолог Центральної райлікарні міста Пологи:
Стан при госпіталізації середньої тяжкості - множинні забої, ссадини, струс головного мозку легкої ступені тяжкості. На даний час стан хлопців ближче до задовільного, готуються до виписки.
Обидва школярі, ходять у 10 клас.
Богдан Волощук, директор школи № 2 міста Пологи:
Я думаю, перш за все винуваті, перш за все батьки, які дають дозвіл користуватись транспортним засобом, не маючи на те ніякого права. Шо таке учень 10 класу, не маючи ні прав, нічого, і сів за кермо. Тим більше, шо була така інформація, батько був на підпитку. Вони пиво пили. І він каже - притопи, мол. Ну і дитина дійсно привисила скорость, не справилась з управлінням.
Щодо смертельної ДТП правоохоронці проводять розслідування.
Олена Лебединська, начальник відділу ГУНП у Запорізькій області:
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ознаками злочину передбаченого ч 3 ст 286 Кримінального Кодексу України. Санкція передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до 3 років.
Утім, чи будуть судити неповнолітнього водія, якому покермувати машиною довірив батько напідпитку, питання відкрите.
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