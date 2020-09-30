Уникальную сеть клиник Киева нужно спасти от последствий медреформы - Александр Попов [ Редактировать ]
Новая киевская власть должна компенсировать киевлянам последствия "медреформы Супрун", которая поставила на грань исчезновения целый ряд специализированных клиник в городе. Об этом заявил кандидат в мэры Киева от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов.
"Начавшийся весной второй этап так называемой "медреформы" больно ударил по всему киевскому здравоохранению. Но специализированные клиники он вообще поставил перед угрозой закрытия, так как их финансирование значительно сократили, а о некоторых вообще забыли", - сказал политик.
Он напомнил, что фактически без финансирования остались такие уникальные медучреждения как Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины и Центр микрохирургии глаза, для которых в рамках "реформы" не разработали тарифов.
Кроме того, значительно урезали финансирование туберкулезных диспансеров и психиатрических клиник, из-за чего часть из них неизбежно закроется.
"Это не реформа, а преступление. И если правительство не в состоянии сохранить медицину, это для киевлян должна сделать киевская власть. Уже в ноябре, при утверждении городского бюджета на 2021 год, необходимо предусмотреть субвенцию для специализированных клиник. Иначе Киев вообще останется без медпомощи по целому ряду направлений. Авторы "реформы", если у них возникнут проблемы, поедут лечиться за границу, но большинству киевлян это не по карману", - заявил Александр Попов.
Напомним, во время руководства Александра Попова Киевской городской госадминистрацией (2010-2014гг.) было капитально отремонтированы и укомплектованы ряд киевский больниц, открыто почти 100 амбулаторий.
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