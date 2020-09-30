46,1% респондентов, опрошенных компанией "Украинская социологическая группа", жителей Харькова и области на выборах мэра проголосовали бы за мэра Геннадия Кернеса от партии "Блок Кернеса - Успешный Харьков", 29,5% - за депутата Верховной Рады Александра Фельдмана от "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Об этом свидетельствуют результаты опроса, передают "Українськi Новини".

11,2% выбрали бы председателя Харьковской областной государственной администрации Алексея Кучера от партии "Слуга народа", 6% - депутата Харьковского городского совета Игоря Черняка.

Остальные кандидаты набрали менее 2%.

Опрос проводился 2-9 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних жителей Харьковской области методом индивидуального интервью.

Статистическая погрешность выборки не превышает 5% для Харькова, 3% - для области.

Согласно закону, если ни один из кандидатов не набирает 50% голосов избирателей, проводят 2 тур выборов мэра. таким образом, во 2 тур попадают Геннадий Кернес и Александр Фельдман.