Отказал двигатель: в Одессе самолет США совершил аварийную посадку [ Редактировать ]
В Одессе произвел аварийную посадку самолет C-130 Hercules военно-воздушных сил США. У самолета отказал один из двигателей. Об этом сообщает "Думская".
Самолет ВВС США летел в Одессу из базы Рамштайн в Германии и по пути у него отказал один из четырех двигателей. После экстренного приземления экипаж занимался устранением проблем.
На прошлой неделе бомбардировщики США в очередной раз зашли в воздушное пространство Украины. Пару американских В-52H сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.
Напомним, ранее в Индии самолет попал в жуткую аварию. Air India Express выкотилось за пределы посадочной полосы и разломалось пополам.
Читайте также, в США самолет упал на жилые дома. На борту воздушного судна находились шесть человек, трое погибли. Машина рухнула на жилой дом, где находилась пожилая женщина.
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