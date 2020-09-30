В Одессе произвел аварийную посадку самолет C-130 Hercules военно-воздушных сил США. У самолета отказал один из двигателей. Об этом сообщает "Думская".

Самолет ВВС США летел в Одессу из базы Рамштайн в Германии и по пути у него отказал один из четырех двигателей. После экстренного приземления экипаж занимался устранением проблем.

На прошлой неделе бомбардировщики США в очередной раз зашли в воздушное пространство Украины. Пару американских В-52H сопровождали истребители Су-27 и МиГ-29 Воздушных сил ВСУ.

Напомним, ранее в Индии самолет попал в жуткую аварию. Air India Express выкотилось за пределы посадочной полосы и разломалось пополам.

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