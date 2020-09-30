Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил свое новое правительство. В него входят 14 министров, а вице-премьером стал Ярослав Качиньский - родной брат бывшего президента страны Леха Качиньского. Об этом сообщает Rzeczpospolita.



В новом Кабмине Качиньский будет возглавлять Комитет по вопросам государственной безопасности.

Моравецкий заявил, что приглашение Качиньского будет способствовать укреплению правительства.

Качиньский, который является лидером партии "Закон и справедливость", возглавлял правительство Польши в 2006-2007 годах, когда президентом был его брат Лех Качиньский, погибший в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском. Сейчас президентом Польши является Анджей Дуда - однопартиец Качиньского.

Перед министрами поставлена задача как можно быстрее вывести Польшу из "коронакризиса", а также построить "государство всеобщего благосостояния".

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Свои портфели в правительстве сохранил ряд министров из предыдущего кабинета. В частности, министром обороны остается Мариуш Блащак, а МВД - Мариуш Каминьский. Вакантно кресло министра канцелярии.



Состав правительства Польши:

Матеуш Моравецкий - председатель Совета министров;

Ярослав Качиньский - заместитель председателя Совета министров, глава Комитета государственной безопасности;

Петр Глинский - заместитель премьер-министра, министр культуры и спорта;

Яцек Сасин - заместитель премьер-министра, министр государственных активов;

Ярослав Говин - заместитель премьер-министра, министр развития, труда и технологий;

Мариуш Блащак - Министерство национальной обороны;

Мариуш Каминьский - Министерство внутренних дел;

Збигнев Зебро - Министерство Судья;

Збигнев Рау - Министерство иностранных дел;

Тадеуш Косьцинский - Министерство финансов;

Адам Недзельский - Министерство здравоохранения;

Анджей Адамчик - Министерство инфраструктуры;

Гжегож Пуда- Министерство сельского хозяйства;

Михал Куртыка - Министерство окружающей среды и климата;

Марлена Малонг - Министерство семейной и социальной политики;

Пшемыслав Чарнек - Министерство образования и науки;

Михал Вос - министр по гражданским делам и европейской идентичности;

Михал Цеслак - министр местного самоуправления.

Напомним, что Польша требует арестовать и выдать российских диспетчеров по делу о крушении самолета экс-президента Качиньского.