Качиньский вернулся в правительство Польши [ Редактировать ]
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий представил свое новое правительство. В него входят 14 министров, а вице-премьером стал Ярослав Качиньский - родной брат бывшего президента страны Леха Качиньского. Об этом сообщает Rzeczpospolita.
В новом Кабмине Качиньский будет возглавлять Комитет по вопросам государственной безопасности.
Моравецкий заявил, что приглашение Качиньского будет способствовать укреплению правительства.
Качиньский, который является лидером партии "Закон и справедливость", возглавлял правительство Польши в 2006-2007 годах, когда президентом был его брат Лех Качиньский, погибший в 2010 году в авиакатастрофе под Смоленском. Сейчас президентом Польши является Анджей Дуда - однопартиец Качиньского.
Перед министрами поставлена задача как можно быстрее вывести Польшу из "коронакризиса", а также построить "государство всеобщего благосостояния".
Свои портфели в правительстве сохранил ряд министров из предыдущего кабинета. В частности, министром обороны остается Мариуш Блащак, а МВД - Мариуш Каминьский. Вакантно кресло министра канцелярии.
Состав правительства Польши:
- Матеуш Моравецкий - председатель Совета министров;
- Ярослав Качиньский - заместитель председателя Совета министров, глава Комитета государственной безопасности;
- Петр Глинский - заместитель премьер-министра, министр культуры и спорта;
- Яцек Сасин - заместитель премьер-министра, министр государственных активов;
- Ярослав Говин - заместитель премьер-министра, министр развития, труда и технологий;
- Мариуш Блащак - Министерство национальной обороны;
- Мариуш Каминьский - Министерство внутренних дел;
- Збигнев Зебро - Министерство Судья;
- Збигнев Рау - Министерство иностранных дел;
- Тадеуш Косьцинский - Министерство финансов;
- Адам Недзельский - Министерство здравоохранения;
- Анджей Адамчик - Министерство инфраструктуры;
- Гжегож Пуда- Министерство сельского хозяйства;
- Михал Куртыка - Министерство окружающей среды и климата;
- Марлена Малонг - Министерство семейной и социальной политики;
- Пшемыслав Чарнек - Министерство образования и науки;
- Михал Вос - министр по гражданским делам и европейской идентичности;
- Михал Цеслак - министр местного самоуправления.
Напомним, что Польша требует арестовать и выдать российских диспетчеров по делу о крушении самолета экс-президента Качиньского.
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