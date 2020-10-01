Папа Римський відмовив в аудієнції Майку Помпео [ Редактировать ]
Папа Римський Франциск відмовив в аудієнції державному секретарю США Майку Помпео, він прибув із візитом до Італії. Як пояснили у Ватикані, понтифік не зустрічається із політиками під час виборчої кампанії.
Напередодні Помпео критикував католицьку церкву через угоду з Китаєм, яка дає Ватикану право призначати єпископів. Папа Франциск вважає договір проривом, а в адміністрації Трампа відносини з Пекіном напружені.
Майк Помпео назвав КНР найбільшим порушником релігійних прав у світі.
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