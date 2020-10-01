Бюджетный запрос Министерства здравоохранения Украины предусматривал выделение 15,08 млрд грн на закупку вакцины от COVID-19 в 2021 году. Министерство якобы ведет переговоры с 8 компаниями-производителями о закупке вакцины от коронавируса после завершения испытаний.

Об этом в ходе брифинга сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. Он отметил, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, на завершающей стадии клинических испытаний находятся вакцины 8 компаний. "Со всеми ними мы ведем переговоры относительно заключения контракта", – прокомментировал Степанов. Правда, в госбюджет на эти цели заложили только 2,6 млрд – в 5,8 раза меньше ранее предусмотренного.

У западных кампаний, названия которых хорошо известны украинцам в связи с рекламой гигиенических средств и косметики, вакцина от коронавируса пока только в стадии разработки. Единственная страна, справившаяся с этой задачей на настоящий момент, – это Российская Федерация, которая уже выпустила и зарегистрировала свою вакцину «Спутник V», разработанную Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, и начала вакцинацию населения совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Россия уже получила заявки из 50 стран СНГ, Европы, Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки на более чем 1,2 млрд доз своей вакцины на текущий и следующий год. И именно с производителями этой вакцины надо вести переговоры, если украинская власть собирается спасать граждан нашей страны, а не кормить грантоедов, осуществляющих закупки лекарственных препаратов за бюджетные средства. И делать это надо незамедлительно!

Однако вместо реальных действий по вакцинированию населения власть строит воздушные замки, ведет переговоры о закупках несуществующей вакцины западных компаний и тратит деньги из коронавирусного фонда на строительство дорог.

Во власти действительно считают, что строительство дорог в период разгара эпидемии и при растущем количестве заболевших – это настолько насущный вопрос? Учитывается ли то, что дорожное строительство – одна из наиболее коррумпированных отраслей экономики и что выделяемые на нее средства, по экспертным оценкам, на 30% и больше банально разворовываются? И что нормальных дорог нет даже в Киеве и областных центрах?

Может, все-таки сосредоточиться на покупке вакцины от COVID-19, которая уже разработана и применяется в России? Когда речь идет о защите и выживании украинских граждан, уже не до политических игр. Иначе украинская власть доиграется до того, что по новым дорогам, если они, конечно, будут построены, некому будет ездить. Хотя, может быть, в этом и заключается ее главная миссия?

Виктор Медведчук,

председатель Политсовета партии

"Оппозиционная платформа - За жизнь"