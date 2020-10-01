Сын премьер-министра Армении отправился воевать в Карабах (видео) [ Редактировать ]
Единственный сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот отправился в зону боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила его мать и супруга главы государства Анна Акопян, пишет "Sputnik Армения".
Я ему сказала: "Да, сынок надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину". Я не знала какая ситуация будет тут, и будет ли у нас связь. Сейчас выясняется, что пока необходимости в его присутствии на поле боя нет, но мои слова были на всю жизнь.
Сейчас Ашот Пашинян находится в зоне боевых действий, однако пока не участвовал в сражениях, поскольку находится в мобилизационном резерве.
Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта. Баку заявляет о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. Ереван угрожает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику.
В регионе идут интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Обе стороны утверждают, что "враг несет потери и отступает". В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.
#Azerbaijan Army's #clear #operation continue.#LongLiveAzerbaijanArmy#KarabakhisAzerbaijan #StopArmenianOccupation— Azerbaijan MOD (@wwwmodgovaz) October 1, 2020
#StopArmenianAgression pic.twitter.com/TFlZJUZfZo
Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.
Ранее сообщалось, что глава Нагорного Карабаха призвал готовиться к долгосрочной войне. По его мнению, война в регионе нацелена на Иран.
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