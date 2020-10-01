Единственный сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот отправился в зону боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщила его мать и супруга главы государства Анна Акопян, пишет "Sputnik Армения".

Я ему сказала: "Да, сынок надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину". Я не знала какая ситуация будет тут, и будет ли у нас связь. Сейчас выясняется, что пока необходимости в его присутствии на поле боя нет, но мои слова были на всю жизнь.

Сейчас Ашот Пашинян находится в зоне боевых действий, однако пока не участвовал в сражениях, поскольку находится в мобилизационном резерве.

Напомним, 27 сентября в Нагорном Карабахе на границе Азербайджана и Армении начались активные боевые столкновения. Вооруженные силы Азербайджана перешли в наступление вдоль всей линии фронта. Баку заявляет о намерении положить конец "армянской оккупации" и вернуть земли, которые считает своими. Ереван угрожает, что официально признает Нагорно-Карабахскую республику.

В регионе идут интенсивные бои с применением тяжелой артиллерии и авиации. Обе стороны утверждают, что "враг несет потери и отступает". В Азербайджане и Армении введено военное положение и объявлена мобилизация.

Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.

Ранее сообщалось, что глава Нагорного Карабаха призвал готовиться к долгосрочной войне. По его мнению, война в регионе нацелена на Иран.