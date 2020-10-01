В Україні відбудеться прес-конференція "Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси" [ Редактировать ]
5 жовтня 2020 року, о 10:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Електоральні орієнтації населення Одеської області та міста Одеси".
Учасники:
- Олександр Левцун, директор компанії "Українська соціологічна група";
- Святослав Денисенко, директор Інституту стратегічних досліджень "Нова Україна".
Мета заходу: презентація результатів опитування населення Одеської області та міста Одеси, проведеного компанією "Українська соціологічна група" з 3 по 9 вересня 2020 року.
Будуть презентовані такі дані: оцінка ситуації в області, актуальні проблеми міста Одеси, показники електоральної підтримки політичних партій на виборах в Одеську обласну раду, Одеську міську раду, а також кандидатів на посаду Одеського міського голови.
Учасники прес-конференції охарактеризують перебіг виборчої кампанії, висловлять свої прогнози.
Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або [email protected]
Посилання на перегляд онлайн-трансляції: https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos
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