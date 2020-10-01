На МКС законсервируют важный объект [ Редактировать ]
На Международной космической станции упало атмосферное давление, теперь оно составляет 731 мм ртутного столба. Об этом сказал с борта МКС космонавт Анатолий Иванишин, сообщает "Интерфакс".
Точное место утечки воздуха найти пока не смогли. Будет проведено повторное обследование российского модуля "Звезда", и в поисках снова придется отсоединять внутренние панели.
Нам надо искать везде, в том числе в тех местах, которые мы уже смотрели.
В ЦУПе сообщили, что для продолжения поисков понадобится законсервировать грузовой корабль "Прогресс", пристыкованный к модулю "Звезда". Наземные специалисты также рекомендовали космонавтам "следить за своим самочувствием" в ходе работ в модуле.
Ранее мы писали о том, что на МКС произошло "воздушное" ЧП. Также сообщалось, что в космосе зафиксирован "водородный" взрыв.
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