Цирковой медведь напал на ребенка и дрессировщика [ Редактировать ]
В цирке после выступления медведь напал на дрессировщика и ребенка. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в городе Реутове Московской области.
Нападение произошло за кулисами цирка. На улице медведь стащил лапой намордник, прижал ребенка к себе лапой и укусил за голову. На помощь мальчику бросился его отец, который работает дрессировщиком в том же цирке.
И отец и сын получили множественные укушенные раны головы и лица. Пострадавших госпитализировали. Об их состоянии также пока ничего не сообщается.
В сеть выложили видео с выступления в цирке-шапито "Реутов-парк", где произошел инцидент.
Напомним, что в Украине государственным циркам запретили покупать животных для выступлений.
Ранее сообщалось, что в Сибири браконьер выловил из реки крокодила.
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