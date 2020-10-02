Уряд виплатить компенсації жертвам пожеж у Луганській області [ Редактировать ]
Уряд виплатить компенсації жертвам пожеж у Луганській області. Максимальна сума - 300 тисяч гривень. Стільки отримають родини, чиї будинки повністю знищено вогнем. 200 тисяч - за загиблого члена сім'ї, 50 тисяч - за часткове пошкодження будинку, 20 тисяч - якщо постраждало господарство. Такі цифри назвав прем'єр Денис Шмигаль. За даними МВС, внаслідок пожеж на Луганщині загинуло 9 осіб та госпіталізовано - 17. Вогонь спалив вже понад 13 тисяч гектарів площі. Пошкоджено від 250 до 300 будинків. Найскладніша ситуація - від Станиці-Луганської до Сєверодонецька.
Загалом, горить у п'яти районах області, під загрозою - 32 населених пункти. Боротьбу з вогнем досі ускладнює сильний вітер. Слідство має кілька версій займання. Основна - обстріли бойовиків трасуючими кулями.
Через масштабну пожежу на Луганщині досі не працює контрольно пропускний пункт Станиця Луганська. Коли поновить роботу КПВВ наразі невідомо. Там згоріло кілька мобільних приміщень. Ось що повідомили нам у Держ-прикордон-службі.
В сервісній зоні були пошкоджені окремі обєкти інфраструктури. Згоріли окремі модулі прибулі пожежники та наші віськовослужбовці оробили все можливе аби не допустити поширення вогню саме на контрольний пункт вїзду виїзду де проходять контрольні операції. На даний момент основні осередки були погашені однак сьогодні контроольний пункт скоріш за все не поновить свою роботу, адже певні ризики ще залишаються. Наші військовослужбовці чули звуки, які характерні при детонації боєприпасів - це також посилювало загрозу життю людей.
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