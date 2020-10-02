Певица Юлия Чичерина попала под обстрел в Нагорном Карабахе (фото, видео) [ Редактировать ]
Источник: Николай Сидоров
Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил военкор Семен Пегов.
В окружении певицы сообщили, что ее телефон недоступен. Чичерина полетела в НКР поддержать самопровозглашенную "республику" и выступить на мероприятии. Позднее Пегов сообщил, что певица вышла на связь ,она находится в Степанакерте.
Чичерина на момент нашего разговора была в безопасности. Пряталась от обстрела в блиндаже. Была онлайн две минуты назад.
Напомним, что Чичерина активно поддерживала самопровозглашенные "республики" на Донбассе и даже получила паспорт "ЛНР".
В Министерстве обороны Армении сообщают, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают столицу Нагорного Карабаха Степанакерт. Есть пострадавшие и многочисленные разрушения. В сеть выложили видео обстрелов.
Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.
Ранее сообщалось, что глава Нагорного Карабаха призвал готовиться к долгосрочной войне. По его мнению, война в регионе нацелена на Иран.
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