Российская певица Юлия Чичерина попала под обстрел азербайджанских беспилотников в Нагорном Карабахе. Об этом сообщил военкор Семен Пегов.

В окружении певицы сообщили, что ее телефон недоступен. Чичерина полетела в НКР поддержать самопровозглашенную "республику" и выступить на мероприятии. Позднее Пегов сообщил, что певица вышла на связь ,она находится в Степанакерте.

Чичерина на момент нашего разговора была в безопасности. Пряталась от обстрела в блиндаже. Была онлайн две минуты назад.

Напомним, что Чичерина активно поддерживала самопровозглашенные "республики" на Донбассе и даже получила паспорт "ЛНР".

В Министерстве обороны Армении сообщают, что вооруженные силы Азербайджана обстреливают столицу Нагорного Карабаха Степанакерт. Есть пострадавшие и многочисленные разрушения. В сеть выложили видео обстрелов.

Нагорный Карабах - регион в Закавказье. На его территории располагается непризнанная Нагорно-Карабахская республика (НКР) с населением около 150 тыс. человек. Согласно последней переписи, население на 99,74% состояло из армян. Официальная валюта НКР - карабахский драм, но фактически основным платежным средством является армянский драм.

Ранее сообщалось, что глава Нагорного Карабаха призвал готовиться к долгосрочной войне. По его мнению, война в регионе нацелена на Иран.