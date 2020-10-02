По состоянию на пятницу, 2 октября, пожары в Луганской области локализованы. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба МВД Украины.

От пожаров в Луганской области пострадали около 19 тыс. га лесных насаждений, несколько населенных пунктов - от 250 до 400 домов. Пожары локализованы, населенные пункты защищены.

Пострадавшим обещают выплатить компенсации:

300 тыс. гривен за полностью разрушенный дом;

200 тыс. гривен - семьям, которые потеряли родных;

50 тыс. грн за частично разрушенный дом;

20 тыс. грн если пострадало хозяйство.

Также первый заместитель главы МВД Сергей Яровой сообщил, что в рамках уголовных производств рассматривается несколько версий причин пожаров:

поджоги;

преступная деятельность;

специфические последствия сильного ветра;

отсутствие дождя в течение 4 месяцев.

Ранее в МВД заявили о жертвах пожаров в Луганской области. Отметим, что пожары в Луганской области "угрожали" более 30 населенным пунктам.