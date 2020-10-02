Пожары в Луганской области побороли: сколько выплатят пострадавшим [ Редактировать ]
Источник: ДСНС
По состоянию на пятницу, 2 октября, пожары в Луганской области локализованы. Такое заявление сделал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба МВД Украины.
От пожаров в Луганской области пострадали около 19 тыс. га лесных насаждений, несколько населенных пунктов - от 250 до 400 домов. Пожары локализованы, населенные пункты защищены.
Пострадавшим обещают выплатить компенсации:
- 300 тыс. гривен за полностью разрушенный дом;
- 200 тыс. гривен - семьям, которые потеряли родных;
- 50 тыс. грн за частично разрушенный дом;
- 20 тыс. грн если пострадало хозяйство.
Также первый заместитель главы МВД Сергей Яровой сообщил, что в рамках уголовных производств рассматривается несколько версий причин пожаров:
- поджоги;
- преступная деятельность;
- специфические последствия сильного ветра;
- отсутствие дождя в течение 4 месяцев.
Ранее в МВД заявили о жертвах пожаров в Луганской области. Отметим, что пожары в Луганской области "угрожали" более 30 населенным пунктам.
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