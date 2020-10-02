Євросоюз розширив санкції за Керченський міст [ Редактировать ]
Євросоюз розширив антиросійські санкції за Керченський міст. До "чорного" списку потрапили іще двоє громадян РФ та чотири російські компанії які причетні до прокладання залізниці на кримському мосту.
Їм заборонили в'їзд на територію ЄС, а активи, в разі виявлення у європейських банках, заморозять. Крім того, західні бізнесмени відтепер не мають права вести справи з внесеними до списку компаніями.
Нагадаю, два роки тому через будівництво Керченського мосту до "чорного" списку ЄС потрапили шість російських компаній.
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