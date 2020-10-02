Євросоюз запроваджує санкції проти Білорусі. Про це заявив президент Євроради Шарль Мішель під час саміту в Брюсселі. Обмеження накладуть "точково" та адресно на відповідальних за фальсифікацію виборів і порушення прав людини. До санкційного списку потрапили близько 40 осіб у Білорусі. Олександр Лукашенко до переліку не входить.

Санкції мають запрацювати з наступного тижня. У Мінську такі дії Євросоюзу назвали "каральними" та пригрозили розірванням дипломатичних відносин. А також оголосили про запровадження власних санкцій проти європейських чиновників. Щоправда, свій санкційний список білоруська влада оприлюднювати не збирається.