Воєнні дії на всій лінії зіткнення в Нагірному Карабасі тривають із 27 вересня

Вірменія має надати графік виведення своїх військовослужбовців з Нагірного Карабаху, тоді Азербайджан припинить вогонь у регіоні. З такою вимогою виступив азербайджанський президент Ільхам Алієв. За його словами, доки цього не станеться - Баку воєнних дій не припинятиме.

Також Міноборони Азербайджану звинуватило Вірменію в ракетному обстрілі двох міст. У Єревані це заперечують. Водночас вірменський прем'єр Нікол Пашинян закликав Євросоюз однозначно засудити ескалацію конфліку з азербайджанського боку.

Нагадаю, воєнні дії на всій лінії зіткнення в Нагірному Карабасі тривають із 27 вересня.

Ільхам Алієв, президент Азербайджану: