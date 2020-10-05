"Безумный поступок": президент США сбежал из медучреждения [ Редактировать ]
Президент США Дональд Трамп, у которого обнаружили коронавирус, уехал из больницы, чтобы встретиться со сторонниками. Об этом сообщает NBC.
Автомобиль американского лидера проехал по перекрытой улице. Трамп помахал собравшимся рукой из окна, однако из машины не выходил. На американском лидере была медицинская маска, как и на других людях, находившихся вместе с ним в автомобиле.
Они могут заболеть. И вполне могут умереть. Ради политической театральной постановки. Трамп приказал им ради этого рискнуть жизнью. Это безумие.
Отмечается, что все присутствующие в автомобиле с лидером США должны пройти 14-дневный карантин.
WATCH: President Trump's motorcade drives past supporters outside of Walter Reed medical center. pic.twitter.com/vxKWAFv83t— NBC News (@NBCNews) October 4, 2020
Ранее мы писали, что президент США Дональд Трамп заболел коронавирусом. Инфекцию "подхватила" и супруга политика.
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