Париж объявили зоной наивысшей опасности [ Редактировать ]
Правительство Франции объявило Париж и часть его пригорода зоной с высокой опасностью по распространению коронавируса.
Об этом сообщили в пресс службе премьер-министра Франции Жана Кастекса, передает DW.
Теперь в столице и части пригородной зоны значительно усилят противоэпидемические мероприятия. Так, должны закрыться бары и кафе, а ресторанам позволят работать только при условии соблюдения жестких санитарных норм.
Усиление ограничений продлится пока две недели.
Отмечается, что в понедельник, 5 октября, мэрия Парижа вместе с руководством полиции должны подробнее сообщить о противоэпидемических мероприятиях. До сих пор барам разрешалось работать до 22:00.
К слову, Франция считается одной из стран Европы, наиболее пострадавших от коронавируса.
По данным властей, 4 октября в Париже так называемый показатель заболеваемости превысил отметку в более 250 случаев на 100 тыс. жителей. Сообщается, что на данный момент 30% отделений интенсивной терапии в столице заняты пациентами с коронавирусной болезнью.
Ранее мы писали о том, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности.
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