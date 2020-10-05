Правительство Франции объявило Париж и часть его пригорода зоной с высокой опасностью по распространению коронавируса.

Об этом сообщили в пресс службе премьер-министра Франции Жана Кастекса, передает DW.

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Теперь в столице и части пригородной зоны значительно усилят противоэпидемические мероприятия. Так, должны закрыться бары и кафе, а ресторанам позволят работать только при условии соблюдения жестких санитарных норм.

Усиление ограничений продлится пока две недели.

Отмечается, что в понедельник, 5 октября, мэрия Парижа вместе с руководством полиции должны подробнее сообщить о противоэпидемических мероприятиях. До сих пор барам разрешалось работать до 22:00.

К слову, Франция считается одной из стран Европы, наиболее пострадавших от коронавируса.

По данным властей, 4 октября в Париже так называемый показатель заболеваемости превысил отметку в более 250 случаев на 100 тыс. жителей. Сообщается, что на данный момент 30% отделений интенсивной терапии в столице заняты пациентами с коронавирусной болезнью.

Ранее мы писали о том, что в Украине объявлен чрезвычайный уровень опасности.