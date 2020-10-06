Рейтинг ОПЗЖ почти сравнялся со "Слугой народа" [ Редактировать ]
Доверие и поддержка ОП-ЗЖ растет. У партии власти - сокращается. Разрыв между партиями "Слуга народа" и "Оппозииоинная платформа - За жизнь"" сократился до минимума. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".
Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в начале октября 2020 года, то в парламент прошли бы четыре партии. Так, согласно опросу, первое место и результат 25,9% голосов у "Слуги народа", ""Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает уверенное второе место. Партию готовы поддержать 22% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).
У "Европейской солидарности" - 14,2%, у "Батькивщины" - 9,5%. Другие партии не имеют шансов получить представительство в парламенте.
Опрос проводился 20-29 сентября 2020 года. Было опрошено 3 014 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Метод: индивидуальное интервью. Погрешность выборки 1,1-1,9%.
по теме
Евросоюз раз за разом объясняет президенту Зеленскому, что Украину в ЕС никто не ждет - Виктор Медведчук
Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сделал заявление
Власть должна увеличить выплаты пострадавшим от пожаров на Луганщине - Юрий Бойко
Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко сделал заявление
Вибори-2020: хто зійшов з дистанції та які сучасні тренди використовують кандидати
На Донеччині представили команду кандидатів в мери від "Опозиційнійної платформи - За життя", які поборються за крісла очільників шахтарських міст
ОПЗЖ лидирует на выборах в облсовет Николаевской области - опрос
27,8% респондентов, опрошенных в Николаевской области Украинской социологической группой, проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа - За життя"
Скандал із Вітольдом Фокіним та брудні майбутні вибори: що встигли обговорити народні обранці перед карантином
Народні депутати масово отримують позитивний тест на COVID-19. Тому Рада пішла чи то на карантин, чи то на канікули. На цілий місяць. У жовтні буде лише один пленарний день
Отставка Фокина означает, что власть Украины официально отказалась от выполнения Минских соглашений - Виктор Медведчук
Первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Витольд Фокин озвучил несколько бесспорных фактов, которые отрицаются украинской властью