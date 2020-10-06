Доверие и поддержка ОП-ЗЖ растет. У партии власти - сокращается. Разрыв между партиями "Слуга народа" и "Оппозииоинная платформа - За жизнь"" сократился до минимума. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Центром "Социальный мониторинг".

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в начале октября 2020 года, то в парламент прошли бы четыре партии. Так, согласно опросу, первое место и результат 25,9% голосов у "Слуги народа", ""Оппозиционная платформа - За жизнь" занимает уверенное второе место. Партию готовы поддержать 22% респондентов (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором).

У "Европейской солидарности" - 14,2%, у "Батькивщины" - 9,5%. Другие партии не имеют шансов получить представительство в парламенте.

Опрос проводился 20-29 сентября 2020 года. Было опрошено 3 014 респондентов, проживающих в разных регионах Украины, кроме аннексированного Крыма и неподконтрольных территорий Донбасса. Метод: индивидуальное интервью. Погрешность выборки 1,1-1,9%.