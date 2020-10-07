Озоновая дыра над Антарктидой достигла угрожающих размеров. Об этом говориться в отчете Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, передает Metro.

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Отмечается, что содержание озона на высоте 25 километров оказалось на отметке менее 100 единиц Добсона. Этот показатель в 2 раза ниже нормы. Специалисты подчеркивают, что это одна из самых крупных дыр за последние несколько лет.

Озоновая дыра над Антарктидой ежегодно образовывается и меняет свой размер. Так, в сентябре 2019 года сообщалось, что озоновая дыра над Антарктикой рекордно уменьшилась. При этом, в 2018 году она была рекордно большой.

Кроме того, в 2020 году впервые в истории наблюдений была зафиксирована озоновая дыра над северным полюсом.

Озоновая дыра опасна тем, что пропускает слишком много ультрафиолетовых лучей, негативно влияющих на состояние людей.

Ранее сообщалось, что над Арктикой "зажила" озоновая дыра.

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