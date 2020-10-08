На фоне непрекращающегося давления центральных органов власти на местное самоуправление международные демократические институции признали Днепр самым прозрачным городом в Украине. Соответствующий диплом лидера местного самоуправления Европейская ассоциации местной демократии ALDA и Фонд имени Конрада Аденауэра передали Днепру во время конференции в Брюсселе - в присутствии депутатов Европарламента, мэров городов и иностранных дипломатов.

Так, во время своего онлайн включения мэр Днепра и один из лидеров партии "Пропозиция" Борис Филатов заявил, что система эффективного местного самоуправления должна выстраиваться на уровне государства, и развитие в Украине и других странах постсоветсткого пространства – это передача центральной властью достаточных полномочий громадам.

"Люди - наш главный капитал. Они - лучшие эксперты в вопросах улучшения собственных улиц и микрорайонов, где они проживают. У города есть ряд эффективных програм. При этом они, в какой-то степени, являются симулякром. Города должны получить реальную децентрализацию, право администрирования местных налогов и регулирования игорного бизнеса. Только люди на местах должны принимать эти решения. Это - наше консолидированное мнение", - сообщил Борис Филатов. Он также добавил, что общенациональная повестка отстаивания прав местного самоуправления является приоритетом для партии "Пропозиция", которая представлена более чем в двадцати регионах Украины.

Мэр Днепра поблагодарил представителей международного сообщества, и пригласил их посетить Днепр – когда это позволит ситуация с пандемией.

В целом, в Днепре за последние пять лет команде Филатова удалось создать обширный пласт возможностей для самоорганизованных граждан. Это - качественное обновление состава Общественного совета при мэрии, куда вошли известные в городе и стране эксперты и общественники, готовые мотивировать людей. Днепр также находится в украинской тройке лидеров по масштабности партиципаторного финансирования и является единственным городом, где в этой инициативе могут принимать участие ОСМД. В следующем году запланировано расширения этого бюджета, а одним из приоритетов городской власти является увеличение софинансирования програм для граждан.