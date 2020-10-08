Партія "За Майбутнє" продовжує електоральне зростання [ Редактировать ]
Політична партія "За Майбутнє" єдина з партій лідерів демонструє постійне зростання електоральної підтримки протягом останнього місяця. Про це свідчать результати дослідження, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 4-7 жовтня.
Так, ще місяць тому агрегований рейтинг партії складав 5,8% серед тих, хто визначився і збирається голосувати. Нині ж підтримка "За Майбутнє" складає 7,2%.
Партія демонструвала зростання під час усіх опитувань групи "Рейтинг", зроблених цього місяця. Це єдиний показник постійної позитивної динаміки серед п'ятірки лідерів. Рейтинги інших партій коливалися.
Опитування було проведене серед населення України віком від 18 років в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення.
Вибіркова сукупність: 5000 респондентів. Метод опитування: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера, на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,4%. Терміни проведення: 4-7 жовтня 2020 р.
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