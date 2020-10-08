У США відбулись дебати кандидатів у віцепрезиденти [ Редактировать ]
Дебати кандидатів у віцепрезиденти відбулися в США. За цю посаду змагаються чинний віцепрезидент-республіканець Майк Пенс і демократка Камала Гарріс. На відміну від кандидатів у президенти Пенс і Гарріс обійшлися без особистих образ і рідко перебивали один одного. Пенс відстоював економічну політику Трампа та кроки в боротьбі з COVID-19 у США. Натомість Гарріс, навпаки, критикувала чинного президента за недостатньо ефективну протидію поширенню коронавірусу та зраду партнерів по НАТО.
Камала Гарріс, кандидатка на посаду віцепрезидента США:
Підхід Трампа у вирішенні проблем із Китаєм призвів до людських смертей і втрати робочих місць серед американців. Через торговельну війну сотні тисяч людей стали безробітними. А споживач переплатив тисячі доларів через цю невдачу. Також Трамп зрадив наших союзників. І натомість постійно зустрічався з диктаторами, зокрема, Путіним.
Майк Пенс, кандидат на посаду віцепрезидента США:
Я назву факти: коли Байден був віцепрезидентом, країна втратила понад 200 тисяч робочих місць. І тоді Обама сказав, що вони ніколи не зможуть їх повернути. У перші роки правління Трампа внаслідок наших економічних реформ ми створили пів мільйона нових робочих місць.
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