В четверг, 8 октября, замминистра экономики - торговый представитель Тарас Качка заявил, что подписанное между Украиной и Великобританией соглашение оставляет без изменений количество квотируемых товаров, но расширяет сами квоты. Об этом сообщается в Facebook.

Поскольку соглашение является continuity agreement, к сожалению, мы сохранили ту же логику по товарам, которые подлежат частичной либерализации. То есть количество товаров, относительно которых действуют тарифные квоты, не изменилось. В то же время речь идет о фактическом увеличении этих тарифных квот.

Качка отметил, что сами квоты расширены на 13-20%. Например, дополнительно введены 136,2 тыс./тонн тарифной квоты на пшеницу, 100,02 тыс. тонн в год - кукурузы, 12,04 тыс. тонн в год мяса птицы.

При этом условия соглашения предусматривают его пересмотр через два года, а переговоры об обновлении начнутся уже на второй год действия документа.

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