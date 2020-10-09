Президент Киргизстану Сооронбай Жеенбеков готовий піти з посади, щойно в країні затвердять новий легітимний уряд. Два дні тому парламент обрав нового прем'єра - раніше ув'язненого опозиціонера Садира Жапарова.

Однак президент каже, що досі не отримав від депутатів постанову про це і не може підписати відповідний указ, щоб легітимізувати новий уряд.

Де нині перебуває чинний глава держави невідомо, від початку протестів він звертається до громадян тільки через відеозв'язок.

Нагадаю, масові протести спалахнули в країні через невдоволення результатами виборів до парламенту четвертого жовтня. Мітингарі штурмували будинок уряду, потому ЦВК оголосила результати виборів недійсними.