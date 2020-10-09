Лічильники мають бути безкоштовно встановлені для всіх малозабезпеченних киян - Алла Шлапак [ Редактировать ]
Заборгованість українців за послуги ЖКГ сьогодні зростає надзвичайно швидко і складає 60 млрд грн. Уряд каже, що винне населення, що не сплачує. На жаль, 112 тисяч отримувачів субсидій - кияни. Вони йдуть за субсидіями, оскільки не мають можливості встановити лічильники обліку води й газу у себе в оселі, і вони є заручниками проблем, які стосуються всього житлового будинку, в якому вони проживають.
Про це заявила кандидат в депутати Київради від "Батьківщини" Алла Шлапак під час брифінгу у Відкритому штабі партії, передає пресслужба.
"Вчора до мене на прийом прийшла людина, що доглядає за особою з інвалідністю по вулиці Коновальця, де 30 квартир. В 29 квартирах встановлені лічильники обліку води, а в одній квартирі, де проживає особа з інвалідністю, вона не має можливості встановити такий лічильник. Їй прийшла платіжка за воду, яка складає третину рахунку за весь будинок. У цієї людини виникає борг. Що робить Мінсоцполітики? 2 місяці боргу і людину позбавляють субсидії автоматично. Це злочин насправді. І те, що відбувається з субсидіями, це відображається на якості життя людей", - розповіла вона.
Алла Шлапак зазначила, які завдання перед собою ставить "Батьківщина" в майбутньому скликанні Київради.
"Лічильники на воду, на газ для малозабезпечених категорій населення в Києві мають бути встановлені за рахунок надавачів цих послуг, або за рахунок міськбюджету. Треба припинити ганебну практику дотацій комунальних підприємств. Треба допомагати людям, а не чиновникам, які невідомо куди дівають гроші. В умовах скорочення державного субсидіювання ми виступаємо за те, щоб в Києві відновили програму "Турбота", виплати муніципальних доплат тим, кому ця допомога необхідна. Програми енергоефективності мають бути збільшені вдвічі. Крім цього, важливою складовою в нашій роботі є розробка освітніх програм в школах, дитячих садках по використанню енергоресурсів для того, щоб нове покоління правильно і відповідально ставилося до ресурсів, які у нас є", - додала вона.
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