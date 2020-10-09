Маємо оновлену інформацію щодо поширення коронавірусу в Україні. За минулу добу 5 тисяч 804 нових інфікувань. Від ускладнень померли 89 пацієнтів. Нині в ковідних відділеннях перебуває понад 20 тисяч хворих.

Число недужих зростає в усіх регіонах. У лідерах Харківська область. Майже шістсот нових заражень. Також багато нових випадків ковіду у Києві, на Одещині, Сумщині та Дніпропетровщині.