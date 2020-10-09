Росія пригрозила Євросоюзу дзеркальними санкціями [ Редактировать ]
Москва пригрозила Євросоюзу дзеркальними санкціями, якщо там запровадять антиросійські обмеження через отруєння Олексія Навального. Таке в ефірі телеканалу "Дождь" заявила речниця російського МЗС Марія Захарова.
За даними французького видання "Ле Монд", Франція та Німеччина хочуть запропонувати своїм партнерам у ЄС ввести санкції проти дев'ятьох росіян.
Серед них - представники адміністрації президента, спецслужб, а також науковці, які розробили нервово-паралітичну отруту "Новічок". Обмеження передбачатимуть замороження активів та заборону на в'їзд до країн ЄС.
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