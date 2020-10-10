Нового градоначальника жители Винницы будут выбирать из десяти кандидатов Источник: Сегодня

25 октября в Украине состоятся местные выборы и жителям Винницы придется выбирать следующего мэра.

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов на пост главы областного центра, сообщает "Сегодня". Трое из них уже сняли свои кандидатуры: Светлана Стахова, Андрей Ткачук и Галина Шванова.

Выбирать нового мэра винничанам придется из десяти кандидатов:

Борзов Сергей (партия "Слуга народа"). 40 лет, действующий председатель Винницкой ОГА, руководитель Государственного управления делами.

(партия "Слуга народа"). 40 лет, действующий председатель Винницкой ОГА, руководитель Государственного управления делами. Кармалита Сергей (самовыдвиженец). 51 год, предприниматель и юристконсульт. Президент Винницкого городского союза предпринимателей и промышленников, председатель областной Федерации тяжелой атлетики. С 2002 по 2010 год был депутатом горсовета Винницы.

(самовыдвиженец). 51 год, предприниматель и юристконсульт. Президент Винницкого городского союза предпринимателей и промышленников, председатель областной Федерации тяжелой атлетики. С 2002 по 2010 год был депутатом горсовета Винницы. Котова Ирина (партия "Наш Край"). 48 лет, общественный деятель, директор агентства недвижимости и управляющая двумя многоэтажными домами. В прошлом капитан милиции, пенсионер МВД по выслуге лет.

(партия "Наш Край"). 48 лет, общественный деятель, директор агентства недвижимости и управляющая двумя многоэтажными домами. В прошлом капитан милиции, пенсионер МВД по выслуге лет. Кудлаенко Сергей (партия "Европейская солидарность"). 44 года, экс-депутат Винницкого облсовета и народный депутат Верховной Рады VIII созыва. Возглавляет "Дирекцию по строительству Международного аэропорта "Одесса".

(партия "Европейская солидарность"). 44 года, экс-депутат Винницкого облсовета и народный депутат Верховной Рады VIII созыва. Возглавляет "Дирекцию по строительству Международного аэропорта "Одесса". Моргунов Сергей (партия "Украинская стратегия Гройсмана"). 52 года, действующий мэр Винницы (с 2015 года). С 2002 по 2014 год - депутат Винницкого горсовета. Кавалер ордена "За заслуги" II, III степеней.

Солейко Наталья (ВО "Батькивщина"). 68 лет, детский хирург. Экс-депутат Винницкого облсовета (2002-2006 и 2010-2015 гг.).

(ВО "Батькивщина"). 68 лет, детский хирург. Экс-депутат Винницкого облсовета (2002-2006 и 2010-2015 гг.). Узелков Вячеслав (партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"). 41 год, бывший профессиональный боксер (34 боя - 30 побед).

(партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"). 41 год, бывший профессиональный боксер (34 боя - 30 побед). Устинова Александра (партия "Голос"). 35 лет, волонтер, общественный активист, народный депутат Верховной Рады IX созыва.

(партия "Голос"). 35 лет, волонтер, общественный активист, народный депутат Верховной Рады IX созыва. Щекотунов Валентин (самовыдвиженец). 30 лет, непубличный человек.

(самовыдвиженец). 30 лет, непубличный человек. Юзва Валентин (самовыдвиженец). 22 года, непубличный человек.

Напомним, что ранее "Подробности" сообщали о кандидатах в мэры Киева, Харькова и Одессы.