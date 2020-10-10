Местные выборы: кто идет в мэры Винницы [ Редактировать ]
Источник: Сегодня
25 октября в Украине состоятся местные выборы и жителям Винницы придется выбирать следующего мэра.
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала 13 кандидатов на пост главы областного центра, сообщает "Сегодня". Трое из них уже сняли свои кандидатуры: Светлана Стахова, Андрей Ткачук и Галина Шванова.
Выбирать нового мэра винничанам придется из десяти кандидатов:
- Борзов Сергей (партия "Слуга народа"). 40 лет, действующий председатель Винницкой ОГА, руководитель Государственного управления делами.
- Кармалита Сергей (самовыдвиженец). 51 год, предприниматель и юристконсульт. Президент Винницкого городского союза предпринимателей и промышленников, председатель областной Федерации тяжелой атлетики. С 2002 по 2010 год был депутатом горсовета Винницы.
- Котова Ирина (партия "Наш Край"). 48 лет, общественный деятель, директор агентства недвижимости и управляющая двумя многоэтажными домами. В прошлом капитан милиции, пенсионер МВД по выслуге лет.
- Кудлаенко Сергей (партия "Европейская солидарность"). 44 года, экс-депутат Винницкого облсовета и народный депутат Верховной Рады VIII созыва. Возглавляет "Дирекцию по строительству Международного аэропорта "Одесса".
- Моргунов Сергей (партия "Украинская стратегия Гройсмана"). 52 года, действующий мэр Винницы (с 2015 года). С 2002 по 2014 год - депутат Винницкого горсовета. Кавалер ордена "За заслуги" II, III степеней.
- Солейко Наталья (ВО "Батькивщина"). 68 лет, детский хирург. Экс-депутат Винницкого облсовета (2002-2006 и 2010-2015 гг.).
- Узелков Вячеслав (партия "Оппозиционная платформа - За жизнь"). 41 год, бывший профессиональный боксер (34 боя - 30 побед).
- Устинова Александра (партия "Голос"). 35 лет, волонтер, общественный активист, народный депутат Верховной Рады IX созыва.
- Щекотунов Валентин (самовыдвиженец). 30 лет, непубличный человек.
- Юзва Валентин (самовыдвиженец). 22 года, непубличный человек.
Напомним, что ранее "Подробности" сообщали о кандидатах в мэры Киева, Харькова и Одессы.
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