Новоизбранный спикер парламента Кыргызстана - Мыктыбек Абдылдаев, 10 октября, на заседании заявил о своем решении уйти в отставку. Об этом Абдылдаев заявил перед внеочередным заседанием Жогорку Кенеша в Ала-Арча, сообщает 24KG .

Я благодарен за оказанное мне доверие, но я сегодня решил уйти в отставку. Обязанности спикера парламента будет исполнять вице-спикер Мирлан Бакиров

Данное решение Абдылдаев объяснил критикой и разными толкованиями.

Стоит отметить, что в связи с решением Абдылдаева заседание парламента будет вести вице-спикер Мирлан Бакиров.

Как ранее сообщалось, премьер-министр Кыргызстана Кубатбек Боронов подал заявление об уходе в отставку на имя президента страны.

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