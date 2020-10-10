На Прикарпатье, выявили самого высокого человека в Украине, им оказался Роман Гуменюк. чей рост составляет - 2 метра и 19,5 см. Об этом сообщает "РБК-Украина".

Мужчина получил диплом от Книги рекордов Украины за самый высокий рост, как признается сам мужчина - это было для него неожиданно.

Также, как заявил Роман Гуменюк. он никогда не планировал становиться рекордсменом и его рост – генетическая предрасположенность, так как в его семье все – очень высокого роста.

Стоит отметить, что у парня 52-ой размер ноги и обувь сложно купить в украинских магазинах. Такая же проблема обстоит и с одеждой.

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Как рассказал сам Гуменюк, кровать ему пришлось делать на заказ, так как стандартные размеры ему не подходят. Еще ему сложно путешествовать в поезде и на самолете.

Бабушки уступают место в маршрутках, и очень много таких ситуаций. Когда мы гуляли в Китае, мы начали фотографироваться с людьми. Поток желающих был бесконечным. Если бы мы просто не ушли – процесс был бы еще долгим

Свою жизнь Роман Гуменюк связал со спортом – сейчас он играет в баскетбольной команде за Каменец-Подольский.

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